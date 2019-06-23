حماس تعبّر عن استيائها من المشاركة العربية في مؤتمر "المنامة"

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، عن استيائها الشديد من المشاركة العربية في مؤتمر "المنامة" الاقنصادي، المزمع عقده في العاصمة البحرينية، الثلاثاء.
وقال القيادي في الحركة، حسام بدران، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه:" المشاركة العربية جاءت خلافا للإجماع الفلسطيني الرافض والمقاطع للمؤتمر".
وأوضح بدران أن "مصير مخرجات المؤتمر، أو محاولات فرض الحلول على الشعب الفلسطيني عبر الوصاية، الفشل".
وتابع:" كل مخرجات المؤتمر الذي جاء في سياق المخطط الذي ترعاه الإدارة الأمريكية لتصفية القضية، ستبقى حبرا على ورق، لأن شعبنا الذي ناضل منذ 100 عام من أجل حرية أرضه، لن تغريه أموال الدنيا من أجل التنازل عن حقه في وطنه".
وثمّن بدران مواقف الدول "المقاطعة لمؤتمر البحرين"، معتبراً أنها "تعبر عن الموقف العربي والإنساني الأصيل الداعم للحق الفلسطيني في أرضه ومقدساته وعودة اللاجئين".
ودعا إلى "إطلاق مبادرة وطنية شاملة عنوانها حماية الحقوق ومواجهة سياسة الحصار المالي والاقتصادي، ووضع خطة وطنية شاملة كجزء من معركة الدفاع عن الثوابت الفلسطينية".
وينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، تحت عنوان "ورشة الإزدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
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