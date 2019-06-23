تصل إلى 49˚.. ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق بدءاً من الغد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن عدداً من مناطق المملكة ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة اعتباراً من غدٍ (الإثنين) وحتى نهاية الأسبوع.
وأبانت أن درجات الحرارة العظمى في منطقة الرياض ستتراوح بين 43- 46 درجة، وفي المنطقة الشرقية بين 46- 49 درجة، وفي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بين 44- 48 درجة.
بينما أفاد بيان “الأرصاد” بتراوح درجات الحرارة بين 42- 45 في منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
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