عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون #الأقصى

صحيفة الخليج الالكترونية

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان 100 مستوطن اقتحموا المسجد وتجولوا في أرجاءه واستمعوا الى شروحات حول “الهيكل المزعوم” قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.