توفر #وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين بـ #جامعة_الملك_سعود

الخليج - واس أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة “أستاذ مساعد, أستاذ مشارك أستاذ، مدرس لغة” وأخرى بمسمى (باحث) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة. وأهابت الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة الاطلاع على الشروط المطلوبة على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية http://dfpa.ksu.edu.sa/، مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم غد الاثنين، ويستمر لمدة خمسة أيام.

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