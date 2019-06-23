تعرف على أنواع #الإقامة_المميزة ومقدار المقابل المالي لكل نوع

صحيفة الخليج الالكترونية

حدد مركز الإقامة المميزة “سابرك” أنواع الإقامة المميزة التي يستطيع المتقدم الحصول عليها، والمقابل المالي لكل نوع.

وذكر المركز أن النوع الأول هي إقامة غير محددة المدة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800 ألف ريال لمرة واحدة.

وأضاف أن النوع الثاني إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال في السنة الواحدة، وفي حال رغبة المتقدم منحه مدة تزيد على سنة، فيحصل على تخفيض بنسبة 2% لكل سنة وبصورة تراكمية عند دفعه مقدماً أكثر من سنة.

وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ اليوم (الأحد)، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”.