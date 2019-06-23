الارشيف / اخبار الخليج

موريتانيا.. ولد الشيخ الغزواني يعلن فوزه بالانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ولد الشيخ الغزواني سبق السلطات بإعلان فوزه أعلن المرشح ووزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، مشيرا إلى أن ما تبقى من الأصوات لن يكون لها أي تأثير على النتائج.

وهنأ ولد الشيخ الغزواني أنصاره بالفوز، في كلمة ألقاها بمقر حملته في العاصمةنواكشوط، تداولها رواد مواقع الواصل الاجتماعي في البلد العربي، وقال المرشح إن "الشعب الموريتاني اختار نهج الإصلاح".

وأفاد مرسل "سكاي نيوز عربية"، أنه تم حتى الآن فرز قرابة 82 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما أشارت النتائج إلى تقدم ولد الشيخ الغزواني بنسبة 50.7 بالمئة.

وحل في المرتبة الثانية سيدي محمد ولد بوبكر بنحو 18 بالمائة، بفارق بسيط عن بيرام ولد اعبيد الذي حل في المرتبة الثالثة.

ويتواصل فيزر نتائج مكاتب الاقتراع في موريتانيا لليوم الثاني على التوالي، فيما لم تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أي نتائج رسمية حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا.. ولد الشيخ الغزواني يعلن فوزه بالانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا