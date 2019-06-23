موريتانيا.. ولد الشيخ الغزواني يعلن فوزه بالانتخابات

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ولد الشيخ الغزواني سبق السلطات بإعلان فوزه

وهنأ ولد الشيخ الغزواني أنصاره بالفوز، في كلمة ألقاها بمقر حملته في العاصمةنواكشوط، تداولها رواد مواقع الواصل الاجتماعي في البلد العربي، وقال المرشح إن "الشعب الموريتاني اختار نهج الإصلاح".

وأفاد مرسل "سكاي نيوز عربية"، أنه تم حتى الآن فرز قرابة 82 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما أشارت النتائج إلى تقدم ولد الشيخ الغزواني بنسبة 50.7 بالمئة.

وحل في المرتبة الثانية سيدي محمد ولد بوبكر بنحو 18 بالمائة، بفارق بسيط عن بيرام ولد اعبيد الذي حل في المرتبة الثالثة.

ويتواصل فيزر نتائج مكاتب الاقتراع في موريتانيا لليوم الثاني على التوالي، فيما لم تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أي نتائج رسمية حتى الآن.