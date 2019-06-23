بري: لن يكون لبنان واللبنانيون شهود زور أو شركاء ببيع فلسطين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأحد أن لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور أو شركاء ببيع فلسطين.

و نقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية اليوم عن بري قوله : "بانتظار موقف لبناني رسمي جامع وموحد حيال ما كشفه جاريد كوشنير ( صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاري البيت الأبيض) عن خطوات المرحلة الأولى من ما يسمى صفقة القرن والتي تتضمن استثمارا بمبلغ 50 مليار دولار في عدد من الدول العربية ومن بينها لبنان".

وأضاف :"ولكي لا يفسر البعض الصمت الرسمي اللبناني قبولا العرض المسموم، نؤكد أن الاستثمار الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضا خصبة هو أي استثمار على حساب قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

أضاف: "يخطىء الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن له أن يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابته غير قابلة للتصرف وفي مقدمها رفض التوطين الذي سنقاومه مع الأشقاء الفلسطينيين بكل أساليب المقاومة المشروعة".

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وتابع : "نربأ بما تبقى من الحياء العربي أن لا يفسح المجال لاستخدام الجغرافية العربية مساحة لتنفيذ حكم الاعدام بقضية العرب والمسلمين الأولى قضية فلسطين التي وللآسف كالعادة تتعرض لمحاولة اغتيال بسلاح المال العربي".

وقال بري :"مستر كوشنير لن يكون لبنان واللبنانيون شهود زور او شركاء ببيع فلسطين بثلاثين من الفضة، أن فلسطين ومسجدها الأقصى وكنيسة المهد قبل أن يكونوا قضية جغرافية وشعب هي قضية سماوية وهي بعين أهلها ومقاومتها وبعين رب السماء".