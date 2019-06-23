الان تتابع المذيع عمر النشوان يعلن اعتزال الإعلام بتغريدة.. ماهي الدوافع؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أثارت تغريدة المذيع السعودي عمر النشوان جدلا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد أن قال: “أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيا ً ولعن الله كل من ادعاء انه صديق وهو نعيق..”.
وأضاف النشوان في تغريدة لاحقة: “لم انسق لكي أكون ترنداً .. أو حدثاً مدفوعاً ولكن هذه الأيام المريرة كفيله بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني انني لم اجد لا صديقاً ولا أخاً”.
وعمل النشوان لمدة 5 سنوات مذيعاً في قناة “العربية”، حظي خلالها بشهرة واسعة وخاصة عند إعلانه عن بدء عمليات عاصفة الحزم، وإعلان وفاة الملك عبدالله -رحمه الله-، وإعلان الأوامر الملكية، ومبايعة الملك سلمان، وغيرها.
وانتقل عمر النشوان، مع رفيق دربه خالد مدخلي إلى العمل في قناة إخبارية، قادمين من العربية، إلا أن مدخلي عاد إلى العربية، وظل النشوان فترة في عمله، قبل أن يختفي عن الشاشات ويظهر مجددا باغريدته الأخيرة.
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