شاهد كيف كرمت باكستان أمير قطر

وأقيمت في عاصمة باكستان، إسلام آباد، مراسم منح الوسام بالقصر الرئاسي "قصر إيوان" وحضره أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأمير قطر وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بحسب وكالة "قنا".
تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العديد من الأوسمة منها وسام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الإمارات عام 2004، ووسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من البحرين في العام ذاته، إضافة للوسام الأعلى للمجلس الأولمبي الآسيوي عام 2007.
هذا ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم أمس السبت إلى باكستان في زيارة رسمية تستمر يومين، واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمير قطر في القاعدة الجوية نور خان، حيث اقيمت مراسم استقبال رسمية.
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