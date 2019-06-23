رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

وقال البركاني في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم، الأحد، إن المجلس أعاد النظر في أمور عدة، لاختيار وزراء بما يفضي لتشكيل حكومة عالية الهمة، بناء على الكفاءات والقدرات العالية.

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وحول أداء الحكومة اليمنية، قال البركاني:

نحن نعمل في ظل ظروف صعبة ونعترف بالتقصير، ويجري حالياً إعادة النظر في كثير من الأمور.

وأوضح البركاني أن مجلس النواب سيكون سنداً للحكومة حتى استعادة الدولة، لافتاً إلى أنه سيعقد جلساته المقبلة في العاصمة المؤقتة، عدن، فضلاً عن تأسيس مقر للبرلمان في منطقة آمنة.

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ولفت البركاني إلى أن مليشيا "الحوثي" دمرت العاصمة بالكامل، والبنية الأساسية والروح المعنوية للمواطنين، ونهبت الأموال والاحتياطي النقدي، وصناديق التقاعد والدواء، ولم يعد هناك شيء قابل للحياة، حتى المساعدات الإنسانية يتم سرقتها ونهبها، في وقت علقت مؤسسات الإغاثة أعمالها لهذا السبب.

وحول التوتر الأخير في المنطقة، قال البركاني:

أي توتر في المنطقة يؤثر على مستقبل اليمن، ونخشى أن نصل إلى مرحلة نسيان قضية اليمن، في ظل اهتمام المجتمع الدولي بما هو آت، ويجب ألا ننسى أن الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة عبر مبعوثها لليمن لم يصل لأي إنجاز يذكر.