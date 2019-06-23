"أنصار الله" تستهجن تصريحات نتنياهو ضدها هي وإيران

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© REUTERS / POOL
وأضاف: "يصف نتنياهو الرد اليماني على العدوان الأمريكي السعودي بأنه تهديد للكيان الصهيوني الغاصب".
وتابع: "بالنسبة لنا وسام شرف نعتز به للدفاع عن قضية الأمة في زمن الانبطاح للمشروع الصهيوأمريكي".
وكان نتنياهو قال، خلال مؤتمر صحافي اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في القدس، إن "إيران متورطة في سوريا ولبنان واليمن".
وأضاف نتنياهو، وفقاً للقناة 13 في التليفزيون الإسرائيلي، العبرية الـ"13"، "إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة".
وتابع: "الإيرانيون يدعمون الشيعة في العراق، والحوثيين في اليمن، ويطلقون الصواريخ على الناقلات".
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