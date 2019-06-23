وزير فلسطيني: لسنا بحاجة لاجتماع البحرين ونحن بحاجة للسلام

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وقال بشارة خلال اجتماع في الجامعة العربية بالقاهرة "نحن لسنا بحاجة لاجتماع البحرين لبناء بلدنا.. نحن بحاجة لسلام.. وتسلسل الأحداث أنه انتعاش اقتصادي من ثم يأتي سلام، هذا غير حقيقي وغير واقعي". وذلك بحسب وكالة "رويترز".
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، خلال مؤتمر البحرين عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.
وحتى الآن يرفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وأعلنوا عدم مشاركتهم في القمة، رافضين الخطة باعتبارها منحازة لإسرائيل.
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