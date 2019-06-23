الإمارات تدعو للحوار والتفاوض بهدف خفض التصعيد

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أبوظبي: دعت الإمارات العربية المتحدة الأحد إلى الحوار والتفاوض لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج، بعد إسقاط الإيرانيين طائرة أميركية من دون طيّار.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش في تغريدة أنّ "التوترات في الخليج لا يمكن التعامل معها إلا عبر السياسة"، مضيفا أنّه يجب التعاون "لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات".

وتابع قرقاش "الأصوات الاقليمية مهمة للوصول إلى حلول مستدامة".

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وأسقطت إيران الخميس طائرة أميركية مسيّرة من طراز "غلوبال هوك"، مؤكّدة أنّ الطائرة التي يفوق ثمنها مئة وعشرة ملايين دولار، انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته واشنطن بشدّة، مشدّدة على أنّ الطائرة كانت تحلّق في الأجواء الدولية.

وحذّرت إيران السبت من أنّ أيّ هجوم عسكري أميركي يستهدف أراضيها ستكون عواقبه مدمّرة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، في تهديد قابلته واشنطن بالإعلان عن عقوبات جديدة "مشدّدة" تعتزم فرضها على طهران الإثنين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال الجمعة أنّه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات على إيران لتفادي سقوط خسائر بشرية.