دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير WSJ يؤكد على وجود الكثير من المعلومات الخاطئة في تطبيق خرائط جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت صحيفة وول ستريت في تقرير جديد نشر مؤخراً على أن تطبيق خرائط جوجل يحتوي على الكثير من المعلومات الخاطئة، حيث إرتفع عدد الخدمات والشركات التجارية الزائفة والمسجلة في تطبيق خرائط جوجل إلى 11 مليون تقريباً.

لا شك أن تطبيق خرائط جوجل هو الآداة التي تدعم الكثير من المستخدمين على مستوى العالم في التنقل أو البحث عن وجهة ما، إلا أن تقرير صحيفة ووول ستريت الأخير أشار إلى أن التطبيق يحتوي على معلومات مسجلة لخدمات أو مشروعات تجارية لا يوجد لها أساس على أرض الواقع، والتي وصل عددها الآن إلى ما يقرب 11 مليون.

ولقد أكد تقرير وول ستريت على أن تطبيق خرائط جوجل يزدحم الآن بالكثير من عمليات الإحتيال في صورة مشروعات وشركات زائفة قد سجلت في التطبيق، كما أشار التقرير إلى أن البيانات الزائفة للأعمال التجارية من أرقام الهاتف أو العنوان وما إلى ذلك من معلومات يتم تسجيلها شهرياً في تطبيق خرائط جوجل.

من جانب أخر أوضح تقرير وول ستريت إلى وجود الكثير من الأسباب التي تدفع المستخدمين إلى تسجيل بيانات زائفة لأعمال تجارية وهمية، حيث تعمل بعض الشركات على إنشاء صفحات وهمية لمنافسيها لتضليل العملاء، بينما ينشأ البعض الأخر صفحات لجذب المستخدمين إلى شركات غير حقيقية أو وهمية.

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ومن بين هذه الشركات والمشروعات التجارية الوهمية تم رصد شركة وهمية تعرض خدماتها للقيام بإصلاحات، حيث رصدت هذه الشركة الوهمية من قبل موظفة فيدرالية مؤخراً.

ولقد إستجابت عملاق البحث لتقرير صحيفة وول ستريت عن طريق تحديد قوائم للخدمات التجارية والشركات الزائفة أو التي تؤدي إلى عمليات إحتيال على المستخدمين، كما أكدت جوجل على إدراج أدوات جديدة للتأكد من مصداقية الشركات التي يتم تسجيل البيانات الخاصة بها في تطبيق خرائط جوجل.

المصدر

هذا الموضوع تقرير WSJ يؤكد على وجود الكثير من المعلومات الخاطئة في تطبيق خرائط جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.