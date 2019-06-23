دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters منتخب مصر حقق الفوز في أولى مبارياته بكأس أمم أفريقيا وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الجمهوري المصري في مباريات كأس الأمم الأفريقية، مبديا "فخره" بهم. ونشر الحساب الرسمي للسيسي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لبعض الجماهير أثناء تنظيف مدرجات ستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة، الجمعة. وعلق الرئيس المصري على الفيديو قائلا: "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع". وأضاف السيسي: "أدامكم الله نعمة هذا الوطن". وكان المنتخب المصري حقق الفوز على زيمبابوي في افتتاح النسخة الثانية والثلاثين من بطولة أمم أفريقيا، بهدف نظيف سجله محمود حسن (تريزيغيه).

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كانت هذه تفاصيل خبر السيسي ينشر "الفيديو المشرّف" ويوجّه رسالة إلى جماهير مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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