إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بجروح في إطلاق نار

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، صباح اليوم الأحد، أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أُصِيب بجروح إثر تعرُّضه لإطلاق نار.
وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه في خطابٍ ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتديًا البزَّة العسكرية. وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يعطِ أحمد أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان.
من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد، بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة (شمال غرب).
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت في وقتٍ سابقٍ من الليلة الماضية، عن وقوع محاولة انقلاب ضدَّ إحدى الحكومات المحلية بالبلاد، أمس السبت.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الاتحادي أبي أحمد، مساء السبت، على موقع تويتر أنَّه تمَّت إدانة المحاولة التي وقعت لإسقاط إدارة ولاية أمهرة في شمال البلاد.
وقال سكان مدينة بحر دار، عاصمة الولاية: إنَّهم سمعوا دَوِيّ إطلاق نار، في المدينة إلا أنَّ التفاصيل ماتزال غير واضحة.
وأضاف نيجوسو تيلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، لمحطة إي بي سي التلفزيونية الرسمية: «وقعت محاولة انقلاب منظمة في بحر دار ولكنها فشلت»، ولكنَّه لم يحدِّد من الذي نفَّذها.
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