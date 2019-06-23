الزهار: مؤتمر المنامة الاقتصادية "رشوة" لوضع حلول لصالح إسرائيل

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

القيادي في حركة "حماس"، محمودالزهار، قال في تصريحات:

-الصفقة مقدمة لضياع الأرض الفلسطينية مقابل الرشوة، لصالح إسرئايل

-الصفقة تنسجم مع مخطط ترامب لتصفية القضية.

-اسم الصفقة "القرن" جاء بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور.

-تهدف الصفقة لإضعاف دور السلطة الفلسطينية، اختزالها في الجانب الأمني لصالح إسرائيل في الضفة.

-تسعى الصفقة لتوطين اللاجئين في الدول العربية خاصة الأردن، مقابل الرشوة.

وصف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، مؤتمر المنامة الاقتصادي المُزمع عقده في العاصمة البحرينية، الثلاثاء، بـ"الرشوة التي تُدفع لفلسطين من أجل إيجاد حلول لصالح إسرائيل وتصفية القضية".

وقال القيادي في الحركة، محمود الزهار، في تصريحات اطّلعت "الخليج 365" عليها:" هذا المشروع سيعمل على تصفية القضية، وسيطرة اليهود على الأقصى، وضياع الأرض الفلسطينية مقابل الرشوة، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية خاصة الأردن مقابل الرشوة أيضا".

وأوضح أن مؤتمر البحرين يأتي منسجما "مع مخطط (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، لتصفية القضية الفلسطينية".

واستكمل قائلاً:" هذا المخطط ينسجم مع المخطط الذي اقترحه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في كتابه السلام العادل 1999، واسم الصفقة جاءت بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم (1917)".

وأكد الزهار أن جوهر "صفقة القرن تفرض حلولا تصب لصالح الاحتلال، بحيث تشرّع لها السيطرة على الأرض الفلسطينية إما بالضم، أو الاحتلال، أو الحصار".

Advertisements

وذكر أن الصفقة تأتي امتدادا لـ"مقترحات سابقة قُدّمت خدمة للمخططات الصهيونية الأمريكية، التي اقترحت إقامة كونفدرالية مع الأردن".

واعتبر أن صفقة القرن تقدّم خطوة عملية لإسرائيل من أجل "إعطاء السيادة الشرعية على المسجد الأقصى".

وبيّن أن الصفقة تهدف لـ"إضعاف دور السلطة الفلسطينية في الضفة، واختزال دورها بالإطار الأمني لصالح الاحتلال، والسعي لهدمها إما بنقلها تدريجيا إلى غزة تحت إطار المصالحة، أو تحويل الضفة إلى إمارات منفصلة".

كما تهدف الصفقة، بحسب الزهار، إلى "عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة تحت مسمى دولة غزة، وتقديم تسهيلات لغزة بطابع إنساني".

وينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، تحت عنوان "ورشة الإزدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.