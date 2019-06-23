أمير قطر والرئيس الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أحمد يوسف / الخليج 365

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، لقاء بالقصر الرئاسي بإسلام أباد اليوم الاحد.

وتناول اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة."

كما جرى خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية."

وعقب اللقاء منح الرئيس الباكستاتي؛ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "نيشان باكستان"، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، وذلك تعبيرا عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.وحول زيارته لاسلام أباد قال أمير قطر عبر حسابه في تويتر "روابط الأخوة بين قطر وباكستان صلبة ومتجذرة ومسيرة التعاون بينهما لا تتوقف عن مراكمة الإنجازات المشتركة."

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وأضاف "أجرينا مباحثات مثمرة ووقعنا تفاهمات جديدة لدعم هذه المسيرة كما تباحثنا في أهم أزمات المنطقة والعالم والحاجة لتسويتها بالحوار بدل القوة."

وشهدت إسلام أباد، أمس، توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية ومالية مع الدوحة، في إطار زيارة يجريها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الباكستانية.

ووقع الجانبان مذكرة لتأسيس "مجموعة العمل القطرية الباكستانية المشتركة" المعنية بتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال، وأخرى في مجال تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووصل "آل ثاني" إلى إسلام أباد السبت، في زيارة رسمية تستمر يومين.

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