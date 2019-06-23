الحوثيون يتحدثون عن قنص 8 جنود سعوديين جنوبي المملكة

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

قالت جماعة أنصار الله (الحوثي)، الأحد، إن وحدة القناصة التابعة لها قنصت 8 جنود سعوديين في قطاع نجران جنوبي المملكة، بالقرب من الحدود اليمنية.

وأشارت وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها الحوثية، نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وأنصارهم من السودانيين واليمنيين في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات قنص وهجوم وقصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم ومواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر أن وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية(تتبع الحوثيين) قنصت 8 جنود سعوديين قبالة موقع السديس بقطاع نجران، فيما قصفت المدفعية تجمعات لأنصار الجيش السعودي في مواقع بالقطاع ذاته.

وتحدث المصدر أنه تم إسقاط ما أسماها بـ"طائرة تجسسية لقوى العدوان(التحالف)" في منطقة المزرق بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة(شمال غربي اليمن)، فيما أطلقت القوة الصاروخية للجماعة صاروخ غراد على تجمعات للجنود السودانيين شمال صحراء ميدي في المحافظة ذاتها.

Advertisements

ولم يصدر تعليق من قبل الجانب السعودي أو الجيش اليمني حول ادعاءات الحوثيين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إحاطة له أمام مجلس الأمن قبل أيام. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.