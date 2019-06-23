الادعاء العام العراقي: 542 قضية فساد ضد مطلوبين في الخارج

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365
قال الادعاء العام العراقي، الأحد، إن هناك 542 ملاحقة قضائية صدرت ضد متهمين بالفساد يتواجدون خارج البلاد منذ 2003 حتى الآن.
وقالت هناء فياض، نائب مدع عام، في العاصمة بغداد، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "العراق ممثلا بالقضاء والادعاء العام يعمل باستمرار على قضية استرداد المتهمين الهاربين، إلا أن الاستجابة من الدول الأخرى غير كافية".
وأضافت المسؤولة القضائية برئاسة الادعاء العام، أن "هناك 542 قضية فساد بحق متهمين في الخارج منذ 2003".
وفي 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة (مؤسسة تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين) عن إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا بينهم وزراء.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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