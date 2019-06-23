عملية قيصرية ناجحة بمركز قلب مجمع الملك عبدالله الطبي لإنقاذ سيدة أربعينية و جنينها

هيفاء الأمير

تمكن فريق طبي مشترك من مركز القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة و مستشفى الولادة و الأطفال المساعدية بجدة من إنقاذ سيدة أربعينية و جنينها بعملية قيصرية عاجلة – تكللت بالنجاح ولله الحمد – باشر بإجرائها فريق طبي متكامل من مستشفى الولادة و الأطفال داخل مركز القلب بمجمع الملك عبدالله بإشراف فريق طبي مختص بأمراض القلب .

و قد كانت السيدة تعاني من إعتلال و قصور بعضلة القلب و بداية آلام الطلق خلال مراجعتها الطارئة للحمل و هي في شهرها التاسع بمستشفى الولادة و الأطفال ، الأمر الذي أستدعى المشرفين على الحالة الصحية للسيدة إستشارية النساء و التوليد بولادة المساعدية و طبيب القلب بمستشفى الملك فهد العام إلى ضرورة إحتياج السيدة لمركز رعاية صحية متعدد الإختصاصات ، و بعد التنسيق الطبي المتكامل بين مركز القلب بمجمع الملك عبدالله و مستشفى الولادة بالمساعدية ، أدخلت السيدة بشكل عاجل للعناية القلبية بمركز القلب بمجمع الملك عبدالله لإجراء كامل الفحوصات الطبية المخبرية و الإشعاعية منها أشعة الإيكو للقلب ، و قد أظهرت النتائج وجود تضخم توسعي بالقلب مع إرتجاع بصمامات القلب و ضعف ضخ القلب للدم .

و لخطورة الحالة الصحية للسيدة و جنينها ، خصوصاً أن لديها 3 عمليات قيصرية سابقة ، قرر الفريق الطبي المشترك إجراء عملية قيصرية عاجلة و الذي باشر بإجرائها فريق الولادة برئاسة إستشارية النساء و التوليد الدكتورة عفاف يسلم و أخصائية أول نساء و توليد الدكتورة نجلاء فاضل و بإشراف فريق مركز القلب برئاسة إستشاري أمراض القلب الدكتور طارق طعيمه و إستشاري تخدير القلب الدكتور هشام سعد و فريق طبي ثالث من التخدير .

و لفت الفريق الطبي أن السيدة غادرت الملاحظة الطبية القلبية المركزة بعد إستقرار حالتها الصحية إلى أجنحة التنويم العام بالمجمع الطبي لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لها ، و نقل الطفل بإشراف فريق مختص بحديثي الولادة لمستشفى الولادة المساعدية و هو بحالة صحية جيدة .