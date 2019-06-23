مختبر أمانة عسير يستقبل اكثر من 5 الاف عينة

الخليج - شريفة الغامدي

سجل مختبر أمانة منطقة عسير خلال الستة أشهر الماضية أكثر من 5 الاف عينه من العسل الذي تم تحليله و الكشف عليه لمقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن مختبر الأمانة يواصل أعماله لخدمة المنطقة و جميع مناطق المملكة من خلال الكشف المجاني ، حيث يستقبل المختبر كل المواطنين والراغبين في زيارته و الاستفادة من خدماته .

مشيرا في الوقت ذاته الى ان المختبر قدم قام خلال الستة اشهر الماضية بتحليل نحو 5378 ألف عينة لاجراء التحاليل و التأكد من صلاحيتها لاستخدام الادمي منها 5238 ألف عينه من العسل تم الكشف عليها للتأكد من جودته ، ومقارنته بالمواصفات القياسية السعودية .

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فيما قام المختبر بإجراء التحليل الميكروبيولوجي على 91 عينة لاغذية متنوعة وكان عدد العينات المتطابقة للمواصفات 60 عينة بنسبة 65/% بينما كانت العينات الغير مطابقة للمواصفات 31 عينة بنسبة 34% .

و نوه الحميدي الى ان من يعمل بالمختبر هم عدد من الكوادر المؤهلة ، ليقوم باستقبال العينات لإجراء فحوصات الكشف عن جودة العسل ، والكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية ، والكشف عن المعادن الثقيلة في الأغذية والتربة والمياه .

مبينا الى إن الخطة المستقبلية لمختبر امانة عسير هي إضافة المزيد من الاختبارات في الكشف عن جودة العسل، والكشف عن السموم الفطرية، والفحص الجرثومي “الميكروبيولوجي للأغذية”، والكشف عن مصادر اللحوم من خلال جهاز البصمة الوراثية PCR عوضا عن ان المختبر سيستقطب كوادر مؤهلة تأهيل عالي و متخصصة في مجال الاحياء الدقيقة.

الجدير بالذكر فإن مختبر أمانة عسير سجلت خلال شهر مايو الماضي اكثر من 78% من عينات العسل المطابقة للمواصفات و المقاييس السعودية بعد فحصها و التأكد من سلامتها فيما بلغت نسبة العسل الغير مطابق للمواصفات و المقاييس السعودية 21% .