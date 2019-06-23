الألعاب والملاهي الترفيهية مصدر لجذب للأطفال بحديقة أبها الجديدة

أروى عبدالله

تعتبر حديقة أبها الجديدة من أهم الحدائق النموذجية على مستوى المنطقة وذلك لوجود الملاهي والألعاب الترفيهية المتنوعة داخل الحديقة إلى جانب الألعاب الإلكترونية الحديثة مع تناغم الطبيعة الساحرة ذات الإطلالة المميزة على البحيرة المائية لسد أبها ، وهو ما جعلها تشهد إقبال متزايد للزوار ومصدر جذب الأطفال إلى الملاهي المتنوعة والكثيرة و الألعاب الممتعة التي ترضي جميع الأذواق وتناسب جميع الفئات العمرية ؛ بدايةً من الأطفال التي تناسبهم ملاهي الأطفال البسيطة، ثم الشباب والشابات الذين تناسبهم الألعاب المتوسطة والالعاب الإلكترونية .

كما توجد بها الكثير من المرافق الهامةوالممتعة مثل المطاعم ومنافذ الطعام وغيرها ومواقع الكافي ذات الفخامة ، إلى جانب مسرح الطفل والعائلة داخل الحديقة.

ولا تزال حديقة أبها الجديدة تستقبل توافد السياح القادمين إلى عسير وتحديد في مدينة أبها بالقرب من موقع فندق قصر أبها ذو الإطلالة على بحيرة السد وبالقرب من العربات المعلقة من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الواحدة صباح كل يوم .