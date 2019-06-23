الشورى يصوت على تشديد الرقابة على الأعمال الفنية.. غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى على توصية، طالبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة، لمنع الأعمال الهابطة أو التي تسيء لسمعة المملكة والمجتمع.

وقرر المجلس وفقا لـ”الرياض”، التصويت غدا (الإثنين) على هذه التوصية، التي قدمها عضوا الشورى الدكتورة إقبال درندري والمهندس ناصر العتيبي.

وذكر عضوا المجلس أن سبب تقدمهم بهذه التوصية يرجع إلى ظهور مسلسلات وأعمال تصور تاريخ المملكة بشكل يسيء إلى سمعتها وتاريخها، إضافة إلى برامج تعرض في شهر رمضان بمحتوى هابط وغير ملائم.

وأكدا أنه ينبغي ألا تستغل حرية الفن بالسماح بتقديم أعمال فنية تظهر المملكة بشكل غير لائق، إضافة إلى أن المرحلة التي تعيشها المملكة تتطلب تقديم أعمال تعزز مكانتها وقيمها.