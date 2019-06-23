ضبط باكستاني امتهن سرقة المحلات التجارية في آخر الليل

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على “لص آخر الليل” والذي امتهن سرقة المحلات التجارية في أوقات متأخرة من الليل خلال الفترة الماضية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله عن ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بامتهان جرائم السرقة من المحلات التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل.

وأوضح متحدث شرطة المنطقة أن المتهم أقر بارتكابه عشر جرائم سرقة، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسةٍ وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين ريالاً، بالإضافة إلى أجهزة هاتفٍ جوال ومجموعة من بطاقات الاتصال، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.