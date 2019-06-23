افتتاح كليات تقنية واستحداث تخصصات جديدة للبنات

صحيفة الخليج الالكترونية

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متطلبات التشغيل لعدد 4 كليات تقنية جديدة للبنات, ليصبح مجموع الكليات التقنية للبنات بمختلف مناطق المملكة 27 كلية، تقدم خدمات التدريب في مختلف التخصصات التقنية التي تساهم بها بنات الوطن في سوق العمل، كما سيتم استحداث 7 تخصصات جديدة بالكليات القائمة بداية العام التدريبي القادم، تشمل تخصصات الإرشاد السياحي، وإدارة الفعاليات والحج والعمرة، وإدارة الموارد البشرية والصحة والسلامة المهنية، والسفر والسياحة والتأمين.

وأوضحت نائبة المحافظ المساعدة للكليات التقنية للبنات بدرية الزير، أن المؤسسة ستقوم بافتتاح 4 كليات تقنية للبنات مطلع العام التدريبي القادم في محافظات ينبع، وسراة عبيدة، والبدائع، ومدينة أبها، حيث جاء هذا التوسع بعد الدراسات التي قامت بها المؤسسة لمسح المناطق الأكثر احتياجاً لعمل المرأة وفق معايير معينة يبنى عليها تحديد المناطق والتخصصات المطلوبة, من أجل دعم برامج عمل المرأة وتأهيلها عبر تخصصات تقنية ومهنية متوافقة مع متطلبات سوق العمل.

وأضافت الزير بأن الكليات الجديدة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات وسيتم تجهيز المعامل التدريبية بالأدوات والمتطلبات اللازمة لكل تخصص، كما أنه جاري توفير كادر تدريبي متمكن في التقنيات والتخصصات التي ستوفرها الكليات من خلال المسابقات الوظيفية التدريبية المطروحة حالياً على موقع المؤسسة الإلكتروني.

يذكر أن المؤسسة عملت على زيادة نسب القبول بالتدرب النسائي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت التدريبية, لتمكين بنات الوطن من المساهمة في بناء ونهضة بلادنا الغالية.