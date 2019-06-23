المالية تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة “اعتماد”

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت وزارة المالية عبر منصة “اعتماد” الرقمية حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، الهادفة إلى تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أن الوزارة أطلقت أربع خدمات جديدة شملت: “خدمة العُهد والسلف والتسويات، وخدمة طلب تغذية الصناديق، وخدمة الأمانات والاستبعاد من الصرف، إضافة إلى معرفة الحالات المالية للمصروفات والمدفوعات”.

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وبيَّن أنه تم إضافة تحسينات على خدمة مطالبات العقود ذات العملات المتغيرة، وخدمة إدارة العقود والتعميدات.

وأشار إلى أن وزارة المالية تسعى من خلال حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة إلى الوصول للتحول الرقمي وأتمتة كافة التعاملات الحكومية.

وأفاد الصويان أن الخدمات الجديدة تتيح للجهات الحكومية إنجاز الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، واختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات بسيطة وميسرة.