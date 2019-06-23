"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف العربي جنوبي السعودية

وأفادت قناة "المسيرة"، التابعة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها قبالة السديس في نجران.

© REUTERS / Fawaz Salman

ولم تورد القناة تفاصيل إضافية عن عملية إسقاط الطائرة، ولا عن نوعيتها ما إذا كانت استطلاعية مسيرة أم مأهولة.

وكانت "أنصار الله" أعلنت، أمس السبت، إسقاط طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة.

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.