بالفيديو إشكال نسائي عنيف في أحد شوارع لبنان

وأظهر المقطع قيام الفتاتين بالاشتباك في وضح النهار على الشارع العام في منطقة المعاملتين الواقعة شمالي البلاد. وقام أحد المارة بتصوير الحادثة وإرسالها إلى حساب "وينيه الدولة" الذي يقوم بنشر كل ما يتعلق بالسرقات وعمليات النشل في مختلف المدن اللبنانية.

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