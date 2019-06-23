الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين في شمال العراق

أنقرة / سلمى قصاب / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في إطار عملية "المخلب" المستمرة في منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وقالت الوزراة في بيان الأحد، إن "عملية المخلب" التي انطلقت في 27 مايو/ أيار الماضي، بمنطقة هاكورك، مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية إلى 57.

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وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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