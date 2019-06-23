فعالية بنيويورك إحياء لذكرى محمد مرسي

نيويورك/ ديلدار بايكان/ الخليج 365
نظّم مصريون في ولاية نيويورك الأمريكية، فعالية لإحياء ذكرى أول رئيس منتخب ديمقراطيا لبلادهم محمد مرسي.
وبحسب مراسل الخليج 365، فإن الفعالية تم تنظيمها من قِبل مؤسسة "المجتمع المصري من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في نيويورك ونيوجيرسي".
وشارك في الفعالية التي جرت بفندق "LaGuardia Airport Marriott" في نيويورك، مصريون وسوريون وفلسطينيون وأتراك.
وأدى الحضور صلاة الغائب على روح مرسي، ومن ثم تلاوة آيات من القران الكريم.
والاثنين الماضي، توفي مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياـ بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين، وبرلمانيين، وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.
غير أن القاهرة رفضت هذه المزاعم، وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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