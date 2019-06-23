قوات_الاحتلال تعتقل عشرة فلسطينيين من #القدس

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرة فلسطينيين على الأقل، من القدس المحتلة، معظمهم من بلدة العيسوية وسط القدس.
وذكرت مصادر فلسطينية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس، فيما اعتقلت تلك القوات ثلاثة فلسطينيين من شارع الواد في البلدة القديمة في مدينة القدس.
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