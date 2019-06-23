زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غربي بويرتو ماديرو في #المكسيك

الخليج - واس

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة على مسافة 53 كيلومترًا جنوب غربي بويرتو ماديرو في المكسيك فى الساعة 22:31:38 بتوقيت غرينتش.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تحديد مركز الزلزال – الذي يبلغ عمقه 38.41 كم – في البداية عند خط العرض 14.4508 درجة شمالاً وخط الطول 92.8307 درجة غربًا.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.