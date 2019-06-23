تغيير مسارات الرحلات السعودية بعيدًا عن المجال الجوي الإيراني

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الخطوط السعودية اتخاذها إجراءً احترازياً بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أماناً لسلامة الطيران.
وأضافت الخطوط السعودية أن هذا التغيير لن يكون له تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول الرحلات المتجهة إلى بعض الوجهات الآسيوية.
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