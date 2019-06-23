قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، تامر ناصر عواد، ومصطفى موسى حجازي، ويزن عطا الهريمي، من منطقتي جبل الموالح وشارع الصف بمدينة بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رياض طلال العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.
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