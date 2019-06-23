توفر #وظائف للجنسين بالمؤسسة العامة لـ #جسر_الملك_فهد

الخليج - واس

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن وظائف شاغرة للرجال والنساء، حيث يبدأ التقديم اليوم، ويستمر ثلاثة أسابيع، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني www.kfca.com.as.

وتضمن الوظائف المعلن عنها مدير إدارة الأمن والسلامة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، مدير إدارة مكتب الإستراتيجية والتميز المؤسسي، ومدير إدارة تطوير الأعمال ومدير إدارة النقد والاستثمار ومدير إدارة المشتريات والتوريد.