هدية "غير متوقعة" من أمير قطر إلى رئيس وزراء باكستان (فيديو)

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر خلاله أمير قطر، الذي يزور باكستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وهو يهدي رئيس الحكومة الباكستانية قميص "العنابي" للكريكيت وعليه اسم "عمران خان"، وسط تصفيق حار من الحاضرين.
ووقع رئيس الوزراء الباكستاني، على مضرب لعبة الكريكيت الخاص بالاتحاد القطري للرغبي والهوكي والكريكيت كتذكار، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً.
ويعتبر عمران أحد أفضل لاعبي الكريكيت في تاريخ اللعبة، وقاد باكستان للفوز بكأس العالم للكريكيت عام 1992.
ووقع الجانبان القطري والباكستاني، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد، مساء أمس السبت، سلسلة من الاتفاقيات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.
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