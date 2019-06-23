الجيش اليمني يستعيد مواقع جنوب الحديدة و"أنصار الله" تعلن إحباط هجوم

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش نفذ هجوماً على مواقع تتمركز فيها "أنصار الله" بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأضاف:

تمكن الجيش خلال الهجوم من السيطرة على مواقع في الجبلية وتأمين الخط الساحلي من محاولات "أنصار الله" قطعه.

وأشار إلى إحباط الجيش هجوماً لـ"أنصار الله" بغطاء مدفعي مكثف على مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، من محورين الشمال والجنوبي، وذكر أن إحدى القذائف سقطت على أسرة نازحة في حيس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أسرة واحدة.

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من جانبها، أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، صد زحف لقوات التحالف العربي والجيش اليمني في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

ووفقاً لـ"المسيرة"، أوقعت "أنصار الله" أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين، ودمرت مدرعة وأعطبت أخرى.