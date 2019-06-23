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© REUTERS / Fawaz Salman
وأضاف:
تمكن الجيش خلال الهجوم من السيطرة على مواقع في الجبلية وتأمين الخط الساحلي من محاولات "أنصار الله" قطعه.
وأشار إلى إحباط الجيش هجوماً لـ"أنصار الله" بغطاء مدفعي مكثف على مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، من محورين الشمال والجنوبي، وذكر أن إحدى القذائف سقطت على أسرة نازحة في حيس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أسرة واحدة.
من جانبها، أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، صد زحف لقوات التحالف العربي والجيش اليمني في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.
ووفقاً لـ"المسيرة"، أوقعت "أنصار الله" أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين، ودمرت مدرعة وأعطبت أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يستعيد مواقع جنوب الحديدة و"أنصار الله" تعلن إحباط هجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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