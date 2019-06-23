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نواكشوط — سبوتنيك. وقال مصدر مطلع من اللجنة المستقلة للانتخابات أنه "بعد فرز 25 بالمائة من مكاتب التصويت حصل ولد الغزواني على 50.12 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين، وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "جاء في المركز الثاني سيدي محمد ولد ببكر بنسبة 19%، وثالثا بيرام ولد اعبيدي بـ 17 بالمئة.
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ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس الحكومة السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.
وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها موريتانيا منذ انطلاق التعددية السياسية بداية التسعينيات، كما أنها أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتهية ولايته الحكم لرئيس منتخب.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات موريتانيا... وزير الدفاع السابق يتصدر النتائج بعد فرز ربع أصوات الناخبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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