«جودلفين» يكتب التاريخ في «أسكوت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» المكانة المرموقة لخيول الإمارات في المحافل الدولية وقدرتها على المنافسة ضمن أقوى السباقات العالمية.

وأعرب سموه عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي ظهر به فريق غودلفين في منافسات بطولة رويال أسكوت للخيول ضمن مهرجان رويال أسكوت للخيول بإنجلترا الذي يعد من أهم الأحداث السنوية على أجندة رياضات الخيول ومنافساتها على مستوى العالم، وكذلك البطولات العالمية الكبرى لاسيما الأوروبية منها وفي مقدمتها البطولات التي تتولى المملكة المتحدة تنظيمها، بما لها من باع طويل وتاريخ حافل مع تلك الرياضات، وبما تمتلكه من خيول وما تتمتع به من فرسان يعدون من الأفضل على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عصر أمس في ختام فعاليات مهرجان رويال أسكوت للخيول في إنجلترا جائزة الانتصار التاريخي الذي حققه فريق غودلفين من الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، وذلك بعدما ظفر الجواد «بلو بوينت» لفريق غودلفين بسباق «دياموند جوبيللي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى للخيول عمر 4 سنوات وبذلك يكون هذا الخيل قد حقق انتصاراً تاريخياً فريداً من نوعه بتحقيق ثنائية في نسخة واحدة من الحدث الرياضي الكبير بعد أن فاز في اليوم الأول للمهرجان في شوط «كينجز ستاند ستيكس».