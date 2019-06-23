شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: انتصار «بلو بوينت» تاريخي ومنحني سعادة كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منافسات اليوم الخامس والختامي من مهرجان الرويال آسكوت البريطاني لسباقات الخيول، والذي شهد تألقاً كبيراً للخيول الإماراتية فحققت أربعة انتصارات كان أبرزها الفوز التاريخي الذي حققه حصان جودلفين «بلو بوينت» والذي توج بسباق دايموند جوبيلي ستيكس (فئة أولى)، ليصبح ثاني جواد في تاريخ المهرجان يفوز بسباقين منذ 100 عام، بعدما كان سبق له الفوز في اليوم الأول أيضاً.

وتسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الكأس الغالية من الملكة اليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن«بلو بوينت»حصان جيد للغاية، وبرهن على تألقه بأن جمع بين الفوز ببطولتي كينجز ستاند ستيكس ودايموند جوبيلي ستيكس وهو أمر يدعو للفخر والسعادة.

وتابع نائب رئيس الدولة: لقد منحني هذا الفوز سعادة كبيرة، عندما تفوز في الفئة الأولى ينبغي أن تكون سعيداً، «بلو بوينت» أمضى فصل الشتاء في دبي حيث ساعده اعتدال الطقس هناك على تطوير مستواه، وجاء إلى هنا حصاناً أقوى مما كان عليه. وأضاف: من الرائع حقاً أن تحقق فوزاً كبيراً في رويال آسكوت، فالكل يود أن يكون له حصان يستطيع المشاركة في رويال آسكوت. واكتسب الفوز والإنجاز الذي حققه «بلو بوينت» بسباق دايموند جوبيلي ستيكس البالغ مسافته 1200 متر، طعماً تاريخياً بالنظر إلى أن ابن الفحل «شمردل» حقق فوزاً مماثلاً في افتتاح المهرجان بسباق كينجز ستاند ستيكس (جروب1) لمسافة 1000 متر، وبالتالي أكمل ثنائية لم تتحقق إلا مرة واحدة في العام 2003.

ويعد الفوز هو الخامس على التوالي في العام الحالي للجواد «بلو بوينت» وثلاثة من هذه السباقات من الفئة الأولى، وبالتالي انتزع نجومية السرعة بلا منازع في أوروبا، وأضحى المرشح الأول لسباق جولاي كب في نيوماركت في يوليو القادم.

وحقق «بلو بوينت» فوزه بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل الذي قاده للصدارة بفارق رأس عن ممثل الإمارات الثاني في السباق «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل في زمن بلغ 1:11:42 دقيقة.

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وتواصل تألق خيول جودلفين في المهرجان الملكي، حيث سطر جواد جودلفين الناشئ بيناتوبو فوزاً مبهراً (شارلي أبلبي/ جيمس دويل) في سباق شيشام ستيكس لمسافة 1200 متر، في الشوط الأول باليوم الختامي للمهرجان، متقدماً بفارق 3.25 طول عن المرشح الأول وممثل بالي دويل الإيرلندية «لوب واي فيرنانديز»، مسجلاً الخسارة الأولى في تاريخ هذا المهر، ومعلناً عن ميلاد جواد واعد في صفوف الأزرق الإماراتي.

ولم يكتفِ بيناتوبو الفائز في مشاركتين من قبل بفوزه الباهر هذا، بل نسف الزمن القياسي لخيول السنتين على المضمار، حيث قطع المسافة في زمن 1:25:73 دقيقة.

وقال المدرب شارلي أبلبي إن الجواد الفائز في ثلاث مشاركات حتى الآن يظهر تطوراً منتظماً وإن سباق فينتيج ستيكس في جوودوود ربما يناسبه كونه يحب التموجات في الأرضية، مؤكداً أن الفوز كانت له أصداء في دوائر الترشيحات بإعلاء أسهمه منذ الآن كمرشح بارز للجينيز في العام القادم.

وأكد المدرب شارلي أبلبي أن الحصان بلو بوينت يملك من القدرة ما يجعله قادراً على استعادة المستوى الذي يؤهله للفوز على مسافة أطول وبعد أربعة أيام فقط من فوزه الأول بسباق كينجز ستاند ستيكس.

وأضاف: بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والوقوف على تدريبات ومؤشرات الجاهزية في الخيل، تقرر توجيهه للسباق، وهو ما يكشف الثقة الكبيرة في قدرات الجواد، والجرأة في المنافسة على هذا المستوى.

وتابع أبلبي: أنا مسرور للغاية، جاء بلو بوينت إلى هنا وهو يحمل المقومات الصحيحة لبلوغ النجاح، لقد حقق فوزاً يوم الثلاثاء الماضي واليوم أتبعه بسباق أكثر قوة، بالفعل إنه أحد تلك الخيول الرائعة ويعتني بنفسه تماماً، ربما لا تراه ضمن المجموعة لأنه يخرج منها ويقوم بإنجاز المهمة. الفريق قام بعمل رائع جدا لإبرازه هنا اليوم.

وأضاف: المهر ينتقل بسلاسة وهو ما تحتاجه مثل هذه السباقات، وهذا النوع من الميادين التي تحتاج لأن تكون قادراً على الانتقال السلس ويبدو أن ذلك أحد سماته الأساسية.