شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات في دبي وأم القيوين احتفالاً باليوم العالمي لليوجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، صباح أمس، في قاعة الاتحاد بالإمارة الاحتفال باليوم العالمي لليوجا الذي يصادف 21 يونيو/حزيران من كل عام.

حضر الاحتفال الذي نظمته دائرة السياحة والآثار بالتعاون مع القنصلية الهندية بدبي حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وعائشة ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعلياء محمد الغفلي مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، إلى جانب المهتمين باليوجا وحشد من المواطنين والمقيمين وأبناء الجالية الهندية المقيمة.

ورحب شرى فيبول قنصل عام الهند في دبي بالشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والحضور وبالمتحمسين لرياضة اليوجا، مشيداً بالفوائد التي تنتج عن ممارسة هذه الرياضة، التي تعد تمريناً بدنياً وعقلياً وروحياً قديماً نشأ في الهند وتعني باللغة السنسكريتية «الانضمام» أو «الاتحاد» وترمز إلى وحدة الجسد والشعور.

كما ألقت ميرة المحرزي مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار كلمة وجهت فيها الشكر للشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا على حضور الاحتفال باليوم العالمي لليوجا، مؤكدة أهمية المشاركة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تشكل حدثاً مهماً على المستوى العالمي، مما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في الإمارة.

وتمارس اليوجا في وقتنا الحالي بطرق شتى في أرجاء العالم، كما أنها تزداد شعبية.واليوم العالمي لليوجا مبادرة أطلقها دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها في 11 ديسمبر/‏كانون الأول 2014 معلنة يوم 21 يونيو/‏حزيران من كل عام بأنه يعد يوماً عالمياً لليوجا؛ بصفته أطول يوم في العالم في نصف الأرض الشمالي، إضافة إلى أهميته الخاصة في عدة أنحاء بالعالم.

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وفي ختام الاحتفال تسلم الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين درعاً تذكارية من فيبول القنصل العام للهند بدبي.

هذا وشارك، أمس الأول، الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات في فعاليات «اليوجا» التي نظمتها القنصلية العامة الهندية بدبي ومجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بلدية دبي وعدد من الدوائر الحكومية في دبي؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليوجا.

حضر الفعالية التي أقيمت في حديقة زعبيل وجزيرة النخلة ومنطقة جميرا والعديد من مراكز اليوجا بدبي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي والدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي

وشري فيبول القنصل الهندي في دبي وعوض محمد بن الشيخ مجرن رئيس نادي رحالة الإمارات وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشملت فعاليات الحدث تنظيم عدة فقرات ترفيهية ألقى بعدها القنصل الهندي في دبي كلمة الافتتاح كما تم عرض فيديو لكلمة مسجلة من رئيس مجلس الوزراء الهندي تحدث فيها عن أهمية ممارسة اليوجا في حياتنا اليومية وعن السعادة التي تحققها هذه الرياضة للأفراد العاديين على مختلف مستوياتهم.

وقام المشاركون بتنفيذ مجموعة من التمرينات البدنية الخفيفة التي استمرت لنصف ساعة وبدأت بعدها حصص اليوجا المجانية.