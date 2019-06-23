دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة رعب البقاء Dead by Daylight قادمة على أندرويد و iOS

© Tech World قدمت بواسطة لعبة رعب البقاء Dead by Daylight قادمة على أندرويد و iOS

أعلنت الشركة الكندية لتطوير ألعاب الفيديو بيهيفيور إنتراكتيف “Behavior Interactive”، أن لعبتها Dead by Daylight ستصل نظامي تشغيل أندرويد و iOS قبل نهاية العام الحالي.

وستكون اللعبة مجانية التحميل، على أن يتم إطلاقها أولًا في مناطق محدودة قبل إطلاقها رسميًا في جميع أنحاء العالم.

فيما يخص التعريف بلعبة Dead by Daylight فهي عبارة عن لعبة فيديو من نوع رعب البقاء، تم إصدارها عام 2016.

وذلك على أجهزة الحاسوب وإكس بوكس وبلاي ستيشن، وتدور رحاها عن 4 أشخاص في مكان مظلم يحاولون الابتعاد عن سفاح قاتل بتشغيل آلة الضوء للهرب، والسفاح يحاول قتل أكبر عدد ممكن البشر ومنعهم من ذلك.

ويعرض مقطع الفيديو أدناه، عرض دعائي بسيط عن اللعبة، وستُلاحظ فيه بانخفاض دقة الرسومات القادمة معها، وهذا متوقع كإصدار على الهواتف المحمولة.

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وبنفس الوقت، ضع في اعتبارك بأن هذا المقطع الترويجي مبكّر للغاية، وقد تتحسن الرسومات مع تقدّم التطوير.

في السياق ذاته، أشارت الشركة بوجود بث مباشر وحصري يوم 26 يونيو خاص باللعبة “إصدار الهواتف المحمولة”، وذلك للذين يرغبون في إلقاء نظرة فاحصة عليها.

كذلك تم ضبط عناصر واجهة المستخدم في Dead by Daylight ، لكي تتناسب مع شاشة اللمس بشكل أفضل.

على أن يهبط العنوان في متجر قوقل بلاي كإصدار مجاني، وذلك للأجهزة العاملة بإصدار أندرويد 7.0 فأحدث.

بدوره لم تُقدّم الشركة أي تفاصيل حول كيفية تحقيق الدخل، ولكن نحن متأكدين من أن المزيد من التفاصيل ستظهر.

وخاصةً مع اقتراب إطلاق الإصدار التجريبي والإصدار الرسمي لـ Dead by Daylight على أندرويد و iOS.

أخيرًا، إذا كنت ترغب في التسجيل المُسبق للعبة، وذلك لإشعارك فور إطلاق الإصدار التجريبي وكذلك الرسمي.

فيمكنك الانتقال الى الموقع الرسمي من هنا، والتسجيل سواء على أندرويد أو iOS.

التدوينة لعبة رعب البقاء Dead by Daylight قادمة على أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.