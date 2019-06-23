بعد فرز 3% من الأصوات.. مرشح السلطة يتصدر رئاسيات موريتانيا

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365



تصدر مرشح السلطة وزير الدفاع الموريتاني السابق محمد ولد الغزواني النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، وذلك بعد فرز نسبة 3% من أصوات الناخبين.

ووفق معطيات نشرتها الصحافة المحلية وأخرى جمعها مراسل الخليج 365، فإن مرشح السلطة يتصدر النتائج الأولية بنسبة 51 بالمئة.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بلجنة الانتخابات قولها، إن نسبة المشاركة وصلت عند إغلاق مراكز الاقتراع نحو 53%.



وبدأ ليلة السبت/ الأحد، الإعلان التدريجي للنتائج الأولية، فيما ينتظر إعلان النتائج النهائية مطلع الأسبوع.



ويحق لقرابة 1.5 مليون ناخب الإداء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع إعلان نتائجها مطلع الأسبوع المقبل.



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ويخوض الانتخابات ستة مرشحين، أبرزهم: وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، وهو مدعوم من الرئيس المنتهية ولايته.



ويمثل مرشح المعارضة الأبرز، رئيس الحكومة الأسبق، سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين، منافسا قويا لـ"الغزواني".



وستجرى جولة ثانية للانتخابات، الشهر المقبل، إذا لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الحالية.



وقضى ولد عبد العزيز فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.



وفي حال فوز الغزواني من المرجح أن يلعب ولد عبد العزيز دورا في قيادة موريتانيا، حيث صرح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية "من داخل الرئاسة وخارجها"الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.