الجوازات: هذه حقيقة إلغاء القرار على من خرج ولم يعد

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الإعلانات الرسمية والقرارات المتعلقة بالجوازات يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.

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جاء ذلك ردا على سؤال يتعلق بإلغاء القرار على الذين خرجوا من المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ولم يعودوا مرة أخرى، وكان السؤال “هل سيتم إلغاء الحظر؟ “

وأوضحت المديرية العامة للجوازات عبر ردها أن جميع القرارات تصدر فقط عبر القنوات الرسمية ما يعني عدم صحة هذا الأمر الذي ورد في السؤال .