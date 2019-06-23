التدريب_التقني تعلن: بدء قبول المقيمين في #الكليات التقنية والمعاهد

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول الطلاب والطالبات المقيمين بالمملكة إقامة نظامية في كليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد التجارية ومعاهد العمارة والتشييد.

وبينت المؤسسة أنه يشترط وجود إقامة نظامية سارية المفعول، وألا يتجاوز الحصول على شهادة الثانوية العامة أكثر من 5 سنوات مع ضرورة إرفاق معادلة شهادة الثانوية إذا كانت من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم بالمملكة.

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وطلبت المؤسسة من الراغبين من الطلاب والطالبات تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا مع إرفاق المستندات المطلوبة وإرساله إلى الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة في موعد أقصاه 19 ذي القعدة القادم.