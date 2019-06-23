«إكسبو الشارقة» يبحث تعزيز التعاون العربي بصناعة المعارض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اختتم مركز إكسبو الشارقة زيارة إلى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية مؤخراً هدفت إلى بحث آفاق التعاون المستقبلي في قطاع المعارض والمؤتمرات العالمية، وتعزيز أطر التنسيق المشترك في هذا القطاع الحيوي بما يخدم الاقتصاد العربي بشكل عام.

ترأس وفد مركز إكسبو الشارقة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ورافقه محمود الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، حيث استهل الوفد برنامجه في جمهورية مصر العربية باجتماع عقده مع اللواء محمد الأمين، مدير الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، واستعرض الجانبان آخر التطورات في صناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي، وكيفية تسخير هذا القطاع وتطوير مساهمته ضمن مسيرة التنمية المستدامة.

كما زار الوفد مركز مصر للمعارض الدولية، مطلعاً على المرافق والخدمات التي يوفرها، والتقى بالدكتور أحمد صبيح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، حيث بحث الجانبان فرص التعاون الثنائية وتفعيل آليات التنسيق لخدمة الأهداف المشتركة.

وخلال زيارة الوفد للأردن التقى سيف محمد المدفع مع كل من باتر قردن، الرئيس التنفيذي لشركة العبدلي للاستثمار والتطوير العقاري وفريدون حرتوقة، أمين عام هيئة الاستثمار بالأردن حيث تم استعراض آفاق التعاون المختلفة، والتنسيق المشترك لتعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات في الأردن، في حين برز الاهتمام بالاستفادة من الخبرات التي يمتلكها مركز إكسبو الشارقة في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في الأردن.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الزيارة إلى مصر والأردن تأتي في إطار خطط المركز لتوسيع شبكة علاقاته العربية وتطويرها بما يخدم خطط التنمية العربية وتكاملها، والدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام، مشيراً إلى أن الزيارة استهدفت تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، وبحث سبل التنسيق وآلياته، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون سواء في استضافة فعاليات مهمة أو في توفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض على حد سواء.

وأضاف قائلاً: «إن الاجتماعات التي عقدناها في مصر والأردن كانت مثمرة جداً مع التأكيد على أهمية المعارض في دعم الخطط التنموية وتحقيق الأهداف المستدامة وتحفيز التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكداً أن نجاح تجربة دولة الإمارات ومركز إكسبو الشارقة تجعلنا أكثر تصميماً على تطويرها من خلال تبادل الأفكار مع نظرائنا في الدول العربية، ونقل خبراتنا إلى إخواننا وأشقائنا، ونحن منفتحون على شراكات جديدة في المستقبل لما فيه المصلحة العامة للجميع.»

وأشار المدفع إلى أن مركز إكسبو الشارقة نجح على امتداد السنوات الماضية، وضمن خطة استراتيجية متعددة الجوانب في تحويل قطاع المعارض والمؤتمرات إلى مساهم أساسي في الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد، معتبراً أن صناعة المعارض تشكل ركيزة رئيسية في خطط صناعة المستقبل، وجزءاً هاماً من جهود دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص التوظيف للعمالة الوطنية ودعم الاقتصاد بكافة قطاعاته.