حفل موسيقي في إسبانيا يعزز حضور الإمارات الثقافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وبالوما أوشيا، مؤسس ومدير كلية الملكة صوفيا للموسيقى ومؤسسة ألبانيز، وسارا غازي المهري، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة في مدريد ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية، وأحمد التكاوي، نائب قنصل الإمارات في برشلونة، أقيم مساء 18 الجاري في دار أوبرا تياترو رويال بإسبانيا حفل موسيقي بقيادة المؤلف الموسيقي العالمي المايسترو بيتر إيوتفوس.

وشاركت مجموعة من العازفين الشباب من طلبة كلية الملكة صوفيا للموسيقى في الحفل الذي أقيم بالتعاون مع الكلية التي تعتبر من أبرز الشركاء الثقافيين الدوليين لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منذ 2015، وذلك في إطار «برنامج أعمال التكليف الحصري العالمية» لمهرجان أبوظبي، الذي يسهم في ترسيخ جهود الدبلوماسية الثقافية للإمارات وتعزيز الحضور الإماراتي عالمياً عبر تطوير المواهب الموسيقية الشابة، خاصة أن هذا التعاون يُبرز مشاركة الإمارات كأول دولة عربية ضمن فعاليات دار الأوبرا الملكية بمدريد.

وقبل انطلاق الحفل، ألقت بالوما أوشيا كلمة رحبت فيها بالحضور، تبعتها فقرة تسليم شهادات التخرج، التي قدمتها جلالة الملكة صوفيا للخريجين المتميزين في العزف على الكمان والفيولا والتشيلو والباص المزدوج والمزمار والبوق والناي والكلارينيت والباسون والبيانو والصوت وموسيقى الحجرة.

ويأتي هذا الحفل تتويجاً للبرنامج التدريبي الشامل الذي قدمته المجموعة بالتعاون مع الكلية، والذي أتاح للمواهب الموسيقية الصاعدة، فرصة العمل مع المايسترو بيتر إيوتفوس، الذي قدم لهم تدريبات مكثفة.

وإضافة إلى الحصص التعليمية والتدريبات العملية، تضمن البرنامج مشاركة عدد من نخبة الرموز الثقافية من بينهم أوشيا، وإيوتفوس، وهدى إبراهيم الخميس، في حوار استهدف استكشاف فرص التعاون في مجال التعاون الثقافي والإنتاج الفني.

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وأكدت الخميس أن «جهود الدبلوماسية الثقافية تعزز دور المهرجان الفاعل في ترسيخ الحضور الإماراتي عالمياً، ترجمة للرؤية الثقافية للدولة، انعكاساً لمكانة أبوظبي على خارطة الثقافة العالمية؛ إذ تُبرز أعمال التكليف الحصري من مهرجان أبوظبي، دوراً إماراتياً فاعلاً في تاريخ الفنون عالمياً، ضمن شراكاتنا الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات الدولية، والتي تمكّن دور الإمارات الثقافي في استئناف الحضارة والريادة في الفنون المختلفة».

وقال محمد عبدالله خاطر الشامسي، القنصل العام للدولة في برشلونة: «نحتفي بأهمية العلاقات الثقافية المشتركة الإماراتية الإسبانية، وخاصة من خلال الشراكة مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى التي تعد خطوة إلى الأمام على طريق تعزيز تلك العلاقة التي نعتز بها، ليس لأنها تكرم المواهب الشابة المتميزة في مجال الموسيقى وحسب، وإنما لما تقدمه لنا من فرص لمزيد من التعاون في مجال الإنتاج الفني وتنفيذ مشاريع مشتركة تعد مصادر إلهام للمواهب الصاعدة على مستوى العالم، ونحن ممتنون لهذه الشراكة التي تقدم للمواهب الشابة منصة مرموقة لاستعراض مهاراتها أمام الجمهور العالمي».

علقت سارا غازي المهري قائلة: «تشرفت بحضور حفل ثقافي فني مميز بحضور الملكة صوفيا، وأعلام الموسيقى عالمياً، في انعكاس لمتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسبانيا والتي لا تقوم فقط على الجوانب السياسية إنما على المستويات الثقافية أيضاً».

مشاركتان

من المقرر أن يشارك مهرجان أبوظبي 2019 في مهرجان شُباك 2019، الذي يعد أكبر مهرجان في لندن للثقافة العربية المعاصرة، وأكثرها تفاعلاً مجتمعياً من خلال برامجه الطموحة كمعارض الفنون التشكيلية والسينما والموسيقى والمسرح والرقص والأدب وغيرها. وخلال الفترة من 12 إلى 14 يوليو/تموز المقبل، يشارك مهرجان أبوظبي 2019 في مهرجان مانشستر الدولي الذي يشهد العرض العالمي الأول لاستوديو كريول في أكاديمية مانشستر.