قيادات الحوثي تتساقط في جبهات اليمن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات



قتل قيادي في ميليشيات الحوثي الانقلابية و8 من مرافقيه، أمس، بغارة لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، غربي محافظة صعدة، شمالي البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً لميليشيات الحوثي في مديرية رازح غربي صعدة. وأسفرت الغارة عن مقتل القيادي الحوثي المدعو عبدالله صالح ساري و8 من مرافقيه، في حين سيطر الجيش الوطني على تبة «القد» وأجزاء واسعة من «جبل الحصن» في رازح.

وقُتل سبعة عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم ثلاثة قادة، في مواجهات مع الجيش الوطني شرقي تعز. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، «أن المواجهات في جبهة الأمن المركزي، أدت إلى مقتل قائد حوثي يدعى «أبو علي»، وخبير المتفجرات أحمد الضلعي»، إضافة إلى مقتل قيادي ثالث. أما محافظة البيضاء، فتمكنت قوات الشرعية من السيطرة على «منطقة حوران بالكامل وتبة الطيارة ومنطقة سليل وغوال الشعير وغول آل سالم، إضافة إلى مناطق نمران والجدعان والهنادية في جبهة قانية».

وأحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسلحة في البيضاء، هجومين لميليشيات الحوثي استهدف استعادة السيطرة على مواقع حررتها قوات الجيش الجمعة، فيما فشل الحوثيون في استقدام تعزيزات جديدة إلى جبهة «قانية».

وأكد العقيد عبد الرحمن ناصر الماوري، أحد قيادات الجيش الوطني في جبهة البيضاء في تصريح ل«الخليج»، أن ميليشيات الحوثي، فشلت في استعادة السيطرة على ثلاثة مواقع هي «حوران ونمران وسليل»، حررت من قبل الجيش الوطني في جبهة «قانية» المحتدمة. وأشار الماوري، إلى أن قوات الجيش بإسناد من المقاومة القبلية في البيضاء، تمكنت من إحكام السيطرة بشكل كامل على المواقع التي تم تحريرها خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن تحرير هذه المواقع يندرج في إطار حملة عسكرية موسعة انطلقت من البيضاء بهدف تأمين محافظات «مأرب وشبوة ولحج».

وقصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مواقع تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء، وطالت الغارات الجوية للتحالف، أهدافاً عسكرية للميليشيات في معسكر «جربان» بمديرية «سنحان» جنوبي العاصمة صنعاء.

ومن جانب آخر، فجّرت ميليشيات الحوثي، جسراً في الخط العام بمنطقة «القراعية» غربي مديرية قعطبة، والذي يربط بين محافظتي الضالع وإب. وأضافت مصادر يمنية، أن الميليشيات المدعومة من إيران، قطعت الخط العام في منطقة «سليم» غربي المديرية ذاتها، مما تسبب بإعاقة حركة مرور المركبات، بما فيها شاحنات تقل مواد غذائية، في حين قتل ثمانية عناصر من الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران من جراء تدمير آلية عسكرية استهدفت بصاروخ موجه في منطقة «الزبيريات»، شمالي الضالع.

وأحبطت قوات ألوية العمالقة في الساحل الغربي لليمن، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية، على مواقعها في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وعلمت ”الخليج 365” من مصدر في قوات ألوية العمالقة، أن «اللواء أول عمالقة»، تمكن من صد هجوم ميليشيات الحوثي، الذي وصفه بالهجوم القوي.