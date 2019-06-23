«فارس العرب» يقود خيول الإمارات لأيام تاريخية في أعرق المضامير البريطانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت خيول الإمارات على مدار 5 أيام من مهرجان رويال آسكوت على موعد مع صناعة التاريخ، حيث حصدت انتصارات وأرقاماً غير مسبوقة في أعرق المضامير البريطانية، ولم يخل أي سباق إلا بتتويج إماراتي أو منافسة لخيول الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأكثر سعادة بفوز «بلوبوينت» لفريق جودلفين مرتين، وخيول الإمارات بالجوائز والذين أهدوا الإمارات إنجازاً سيبقى خالداً في مضمار آسكوت.